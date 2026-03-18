Тренер Реала пояснив заміну Куртуа у матчі-відповіді проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився з приводу несподіваної заміни голкіпера у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Його слова наводить Marca.

Наставник "вершкових" заспокоїв стурбованих фанів команди. Арбелоа розповів, що заміна Тібо Куртуа на Андрія Луніна на старті другого тайму була зроблена з міркувань обережності, адже бельгієць відчув дискомфорт.

Коуч "Королівського клубу сподівається, що Курбуа повернеться на футбольне поле вже у наступному поєдинку Реала, де його команда зіграє у мадридському дербі проти Атлетико. Початок зустрічі 22 березня о 22:00 (за київським часом).

"Це було зроблено з міркувань обережності. Він відчув дискомфорт, і ми сподіваємося, що він буде строю до матчу в неділю", – сказав Арбелоа.

Нагадаємо, що станом на початок другого тайму рахунок у поєдинку МанСіті – Реал був 1:1. Українському воротарю вдалось зберегти свої володіння "на замку", однак були у "містян" голи з офсайдів, а "вершкові" вирвали виїзну перемогу в Манчестері з рахунком 2:1. Переможний гол забив Вінісіус Жуніор.

Сумарний рахунок протистояння 5:1 на користь іспанського гранда, який вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

