ЗМІ дізналися, хто захищатиме ворота Реала в Ель-Класіко проти Барселони

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 23:32
Український голкіпер Реала Андрій Лунін не зіграє проти Барселони у Ель Класико, яке відбудеться в межах 35 туру Ла Ліги.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

За інформацією видання, місце у старті займе бельгієць Тібо Куртуа, який відновився після травми.

Також очікується відсутність з перших хвилин Кіліана Мбаппе, його місце не вістрі атаки мадридців займе Гонсало Гарсія.

Нагадаємо, матч Барселони проти Реала відбудеться 10 травня на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що каталонці домовились про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.

