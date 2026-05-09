ЗМІ дізналися, хто захищатиме ворота Реала в Ель-Класіко проти Барселони

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не зіграє проти Барселони у Ель Класико, яке відбудеться в межах 35 туру Ла Ліги.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

За інформацією видання, місце у старті займе бельгієць Тібо Куртуа, який відновився після травми.

Також очікується відсутність з перших хвилин Кіліана Мбаппе, його місце не вістрі атаки мадридців займе Гонсало Гарсія.

Нагадаємо, матч Барселони проти Реала відбудеться 10 травня на Камп Ноу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що каталонці домовились про продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.