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Де дивитися матчі Таловєрова та Забарного в 1/8 фіналу Кубку Англії

Микола Дендак — 27 лютого 2025, 23:06
Де дивитися матчі Таловєрова та Забарного в 1/8 фіналу Кубку Англії
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Аутсайдер Чемпіоншипа Плімут з Максимом Таловєровим зіграє проти чемпіона АПЛ Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Кубку Англії.

Поєдинок відбудеться у суботу, 1 березня, на стадіоні "Етіхад Стедіум" в Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Поєдинок буде доступний до перегляду на Setanta Sports.

Також в 1/8 фіналу зіграє Борнмут Іллі Забарного. Суперником "вишень" стане Вулвергемптон, який напередодні намагався підписати півзахисника київського Динамо Володимира Бражка. Матч запланований також на 1 лютого та розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, в попередньому етапі Плімут вибив лідера АПЛ Ліверпуль. А Борнмут із Забарним здолав Евертон Віталія Миколенка.

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