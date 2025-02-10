Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу.
Своїх суперників дізнались і українські футболісти. Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Вулвергемптона. А ось Плімут Максима Таловєрова жереб звів з чинним чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії
- Престон – Бернлі
- Астон Вілла – Кардіфф Сіті
- Донкастер/Крістал Пелес – Міллволл
- Манчестер Юнайтед – Фулгем
- Ньюкасл – Брайтон
- Ексеттер/Ноттінгем – Іпсвіч
- Борнмут – Вулвергемптон
- Манчестер Сіті – Плімут
Поєдинки цього етапу Кубку Англії заплановані на 1 та 2 березня. Більш детальний розклад з'явиться пізніше.
Нагадаємо, в попередньому етапі Плімут з Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ Ліверпуль. А Борнмут із Забарним здолав Евертон Віталія Миколенка.