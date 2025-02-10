Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу.

Своїх суперників дізнались і українські футболісти. Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Вулвергемптона. А ось Плімут Максима Таловєрова жереб звів з чинним чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії

Престон – Бернлі

Астон Вілла – Кардіфф Сіті

Донкастер/Крістал Пелес – Міллволл

Манчестер Юнайтед – Фулгем

Ньюкасл – Брайтон

Ексеттер/Ноттінгем – Іпсвіч

Борнмут – Вулвергемптон

– Вулвергемптон Манчестер Сіті – Плімут

The #EmiratesFACup fifth round draw is complete 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2025

Поєдинки цього етапу Кубку Англії заплановані на 1 та 2 березня. Більш детальний розклад з'явиться пізніше.

Нагадаємо, в попередньому етапі Плімут з Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ Ліверпуль. А Борнмут із Забарним здолав Евертон Віталія Миколенка.