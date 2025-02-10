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Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії

Микола Дендак — 10 лютого 2025, 21:54
Борнмут Забарного та Плімут Таловєрова дізналися суперників у Кубку Англії
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу.

Своїх суперників дізнались і українські футболісти. Зокрема, Борнмут Іллі Забарного зіграє проти Вулвергемптона. А ось Плімут Максима Таловєрова жереб звів з чинним чемпіоном АПЛ Манчестер Сіті.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку Англії

  • Престон – Бернлі
  • Астон Вілла – Кардіфф Сіті
  • Донкастер/Крістал Пелес – Міллволл
  • Манчестер Юнайтед – Фулгем
  • Ньюкасл – Брайтон
  • Ексеттер/Ноттінгем – Іпсвіч
  • Борнмут – Вулвергемптон
  • Манчестер Сіті – Плімут

Поєдинки цього етапу Кубку Англії заплановані на 1 та 2 березня. Більш детальний розклад з'явиться пізніше.

Нагадаємо, в попередньому етапі Плімут з Чемпіоншипу вибив лідера АПЛ Ліверпуль. А Борнмут із Забарним здолав Евертон Віталія Миколенка.

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