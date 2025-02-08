Манчестер Сіті ледь не зганьбився у матчі з командою третьої ліги: результати Кубку Англії

У суботу, 8 лютого, продовжилася стадія 1/16 фіналу Кубку Англії сезону-2024/25.

У першому часовому слоті пройшли два матчі. В одному з них ледь не відбулася сенсація, адже третьоліговий Лейтон Орієнт більшість часу обігрував Манчестер Сіті. Проте "містяни" не тільки відігралися, а й вирвали путівку до наступного раунду.

У ще одній грі було трохи менше інтриги. Міллволл на виїзді обіграв Лідс завдяки дублю Фемі Азіза.

Сьогодні мають відбутися ще вісім поєдинків, серед яких виділяються українське протистояння команд Віталія Миколенка та Іллі Забарного – Евертон зіграє з Борнмутом, а також топовий матч між Брайтоном та Челсі.

Кубок Англії сезону-2024/25

1/16 фіналу, 8 лютого

Лейтон Орієнт – Манчестер Сіті 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Ортега (автогол), 1:1 – 56 Хусанов, 1:2 – 79 Де Брюйне.

Лідс – Міллволл 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Азіз, 0:2 – 55 Азіз.

17:00 Віган – Фулгем

17:00 Евертон – Борнмут

17:00 Ковентрі – Іпсвіч

17:00 Престон – Віком

17:00 Саутгемптон – Бернлі

17:00 Сток Сіті – Кардіфф

19:45 Бірмінгем – Ньюкасл

22:00 Брайтон – Челсі

Нагадаємо, що стадія 1/16 фіналу Кубку Англії стартувала вчора, коли Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Лестером за рахунок голу Гаррі Магвайра на останній хвилині зустрічі.