Матч Кубку Англії буде переграно через помилку рефері

Матч між Малбартон Вондерерс та Вудфорд Таун у другому кваліфікаційному раунді Кубку Англії переграють через помилку арбітра.

Про це повідомляє ESPN.

У першому протистоянні, яке відбулося 19 вересня цього року, Малбартон здобув перемогу над суперником із рахунком 2:1. Утім, протягом поєдинку Вудфорд заробив пенальті у ворота суперника.

Проте головний арбітр не зарахував це взяття воріт, оскільки гравці Вудфорда під час виконання 11-метрового зайшли у чужий карний майданчик. Згідно з регламентом, рефері мав дати вказівку перебити пенальті, але натомість він вирішив, щоб гравці Малбартона розіграли штрафний удар.

У підсумку Вудфорд Таун подав апеляцію на результат цього поєдинку до Комітету професійного футболу Футбольної асоціації Англії, яка зрештою схвалила скаргу клубу.

Малбартон Вондерерс засмучений висновком комітету. Клуб заявив, що цей випадок може стати прецедентом для інших команд у Кубку Англії.

Поєдинок переграють у цей вівторок, 29 вересня.

Нагадаємо, що переможцем тогорічного розіграшу Кубку Англії став Манчестер Сіті, який обіграв у фіналі Челсі (1:0).