Динамо відхилило пропозицію Вулвергемптона щодо Бражка

Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.

Про це повідомив президент столичного клубу Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Бражко залишається в Динамо. Тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба. А вони очевидні: нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в Лізі чемпіонів-2025/26. Володимир – ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі.

При тому, ми дуже хочемо бачити Бражка в великому чемпіонаті й статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію у майбутньому.

Динамо з повагою ставиться до Вулвергемптона, але ми усі та гравець розуміємо, що у наступному сезоні клуб може опинитися у Чемпіоншипі. За бажанням в нас ще буде час та можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі", – заявив Суркіс.