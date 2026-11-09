Епічна розв'язка: син забив команді батька та вибив його з Кубка Англії
У Кубку Англії відбулася незвичайна сімейна історія, головним героєм якої став 23-річний Чарлі Севедж. Півзахисник Редінга забив гол у ворота Пітерборо, яким керує його батько Роббі Севедж, фактично позбавивши рідну людину шансів на продовження боротьби в турнірі.
Команди зустрілися в першому раунді Кубка Англії, і протистояння завершилося справжнім розгромом. Редінг відправив у ворота суперника п'ять м'ячів без відповіді, а Чарлі відзначився на четвертій компенсованій хвилині першого тайму, зробивши рахунок 2:0.
Після цього телекамери показали реакцію Роббі Севеджа, який, схоже, не міг повірити в те, що його власний син забив команді, яку він тренує.
Цікаво, що жеребкування стало несподіванкою для обох Севеджів. Роббі дізнався про майбутню зустріч дорогою додому, а Чарлі отримав цю новину під час прогулянки з дівчиною та одразу зателефонував батькові.
Сам наставник Пітерборо зізнавався, що така гра стане для нього важким емоційним випробуванням, адже зазвичай він переживає за успіхи синів, а цього разу мусив сподіватися, що Чарлі не матиме вирішального впливу на результат.
Утім, півзахисник Редінга не залишив батькові жодних поблажок. Його гол став одним із ключових епізодів розгрому, а Роббі Севеджу довелося пережити особливу поразку – від команди власного сина, який власноруч вибив його з Кубка Англії.
Раніше повідомлялося, що син Роналду оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії U17 проти Аль-Ахлі та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.