Епічна розв'язка: син забив команді батька та вибив його з Кубка Англії

У Кубку Англії відбулася незвичайна сімейна історія, головним героєм якої став 23-річний Чарлі Севедж. Півзахисник Редінга забив гол у ворота Пітерборо, яким керує його батько Роббі Севедж, фактично позбавивши рідну людину шансів на продовження боротьби в турнірі.

Команди зустрілися в першому раунді Кубка Англії, і протистояння завершилося справжнім розгромом. Редінг відправив у ворота суперника п'ять м'ячів без відповіді, а Чарлі відзначився на четвертій компенсованій хвилині першого тайму, зробивши рахунок 2:0.

Після цього телекамери показали реакцію Роббі Севеджа, який, схоже, не міг повірити в те, що його власний син забив команді, яку він тренує.

Espectacular lo ocurrido en la FA CUP. Charlie Savage del Reading le anota al Peterborough, equipo dirigido por su padre Robbie Savage. Tras el gol, las cámaras enfocan a Robbie, que no lo puede creer. Su propio hijo eliminándolo. Cine del bueno. https://t.co/Hu8UEKvpgd — Juez Central (@Juezcentral) November 8, 2026

Цікаво, що жеребкування стало несподіванкою для обох Севеджів. Роббі дізнався про майбутню зустріч дорогою додому, а Чарлі отримав цю новину під час прогулянки з дівчиною та одразу зателефонував батькові.

Сам наставник Пітерборо зізнавався, що така гра стане для нього важким емоційним випробуванням, адже зазвичай він переживає за успіхи синів, а цього разу мусив сподіватися, що Чарлі не матиме вирішального впливу на результат.

Утім, півзахисник Редінга не залишив батькові жодних поблажок. Його гол став одним із ключових епізодів розгрому, а Роббі Севеджу довелося пережити особливу поразку – від команди власного сина, який власноруч вибив його з Кубка Англії.

Раніше повідомлялося, що син Роналду оформив дубль у матчі чемпіонату Саудівської Аравії U17 проти Аль-Ахлі та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.