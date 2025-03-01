Забив, але не врятував: Таловєров дізнався оцінку за матч проти Ман Сіті в 1/8 Кубку Англії

Український захисник Плімута Максим Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди за зіграний матч 1/8 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті (1:3).

Як відомо, захисник відкрив рахунок у матчі після подачі з кутового. Кращим за українця, який отримав оцінку 7,7 балів, у складі Плімута статистичний портал SofaScore вважає лише голкіпера команди Конора Газарда, який отримав 8,0.

Варто зазначити, що це вже другий гол 24-річного українця у складі Плімута. Раніше він врятував свою команду від поразку Лутон Таун (1:1) у 31 турі Чемпіоншипу.

Саме за це Таловєров отримав найкращу оцінку серед усіх гравців обох команд тієї зустрічі, що зробило його героєм гри.

З моменту свого переходу в Плімут з австрійськаого ЛАСКа Максим Таловєров взяв участь у 6 матчах, кожен з яких він провів від свистка до свистка.