Малиновський розповів, чи здивував його Мальдера на чолі збірної України: Я такого від інших тренерів не чув

Центральний півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів, що добре знайомий із Андреа Мальдерою ще із часів його ролі помічника у тренерському штабі Андрія Шевченка.

Про це він висловився у коментарі для Ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

За словами досвідченого футболіста, Андреа дещо по-іншому починає свою роботу у національній команді після його п'яти років мандрів по інших клубах та досвіду роботи з іншими наставниками.

"Я на цих відео почув уже пару цікавих речей, про які раніше не думав. Нове навіть для себе, так. Я такого від інших тренерів не чув. Те, що він сказав, це дуже цікава така річ. Побачимо. Зараз є ентузіазм у команді. Всі хлопці в хорошому настрої. Звичайно, це товариські ігри, але ми хочемо виграти всі товариські ігри і готуватися до наступних матчів", – сказав Руслан.

Нагадаємо, що Малиновський пропустив товариську гру проти Польщі, доєднавшись до команди вже після матчу. Навіть без 33-річного півзахисника, який покидає італійську Дженоа, "синьо-жовті" змогли здобути перемогу з рахунком 2:0, не зіпсувавши дебют Мальдери на чолі збірної.

Тепер Руслан разом із командою готується до наступної контрольної гри проти Данії, яка відбудеться 7 червня о 19:30 (за київським часом).

Раніше Малиновський розповів, що Мальдері потрібен час для адаптації, а нападник Ліона Роман Яремчук розкрив завдання збірної під керівництвом італійського фахівця.