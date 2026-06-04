Потрібен час: Малиновський – про зміни в збірній України під керівництвом Мальдери
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вважає, що Андреа Мальдера приніс зміни в збірну України, які мають згодом втілитись в результат.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Звичайно, все трохи інакше, ніж було п'ять років тому, коли він працював у штабі Андрія Шевченка. Тому я вважаю, що потрібен час, адже те, що я побачив під час теоретичних занять, дуже відрізняється від того, що бачив у клубі. Тож на це все одно потрібен час – на адаптацію, на розуміння.
Але я вважаю, що ми також повинні допомагати йому та намагатися виконувати все, що він хоче бачити в тактичній схемі", – підсумував Малиновський.
Відзначимо, що Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Вже 7 червня його підопічні проведуть товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).
Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський оцінив майбутній шлях Мальдери на чолі української команди.