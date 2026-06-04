Потрібен час: Малиновський – про зміни в збірній України під керівництвом Мальдери

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вважає, що Андреа Мальдера приніс зміни в збірну України, які мають згодом втілитись в результат.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Звичайно, все трохи інакше, ніж було п'ять років тому, коли він працював у штабі Андрія Шевченка. Тому я вважаю, що потрібен час, адже те, що я побачив під час теоретичних занять, дуже відрізняється від того, що бачив у клубі. Тож на це все одно потрібен час – на адаптацію, на розуміння.

Але я вважаю, що ми також повинні допомагати йому та намагатися виконувати все, що він хоче бачити в тактичній схемі", – підсумував Малиновський.