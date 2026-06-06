Є певні проблеми в його клубі: Мальдера – про відсутність Луніна в збірній України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому немає в заявці на товариські матчі воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це він повідомив на передматчевій пресконференції.

"Лунін хотів приїхати, я з ним спілкувався по телефону, в нього немає жодних травм, є певні проблеми в його клубі. Немає нічого серйозного, але просто не збіглися деякі деталі, і ми разом вирішили, що він не приїде. Йому, звісно, було дуже шкода".

Зауважимо, що Андрій Лунін востаннє виходив на поле в футболці національної команди в червні 2025-го року. Це була товариська гра проти Нової Зеландії (2:1 – перемога підопічних Сергія Реброва), після чого в збірну не викликався.

Загалом Лунін відіграв за "синьо-жовтих" 16 поєдинків, у яких пропустив 16 м'ячів та 6 разів залишив ворота недоторканними.

Нагадаємо, що свій другий матч на чолі збірної України Мальдера проведе в неділю, 7 червня, проти Данії. Початок зустрічі о 19:30 (за київським часом). Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

Відзначимо, що напередодні італійський фахівець успішно дебютував на чолі національної команди. 31 травня "синьо-жовті" в спарингу переграли Польщу 2:0. Голи забивали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.