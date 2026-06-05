Миколенко зізнався, яку важливу настанову отримала збірна України від Мальдери

Лівий захисник англійського Евертона Віталій Миколенко розповів, що з приходом нового головного тренера у збірній України з'явилися нові правила та новий колектив.

Про це він висловився у коментарі для Ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ"

Колишній динамівець запевнив, що у національній команді щось змінилося, але йому було складно пояснити, що саме.

"Можливо, велику роль грає те, що ми зараз граємо товариські матчі. Ми зараз в Україні, ми більш розслаблені. Це також грає велику роль. Але я впевнений, що в офіційних матчах і важливих поєдинках ми будемо набагато вільніше себе відчувати на полі. Я впевнений у цьому", – сказав Миколенко.

27-й футболіст "синьо-жовтих" зізнався, що Андреа Мальдера наголошував на тому, що тактика не відіграє великої ролі у футболці, якщо на полі команда не показує пристрасті та командного духу.

"Головний тренер наголошував на тому, що тактика не відіграє великої ролі у футболі, якщо не буде пристрасті на полі, не буде командного духу. Особливо за збірну, тому що це завжди 7–10 днів зборів, і тобі потрібно цей командний дух показати. Якщо не буде командного духу, то жодна тактика не буде працювати", – заявив Віталій.

Нагадаємо, що 31 травня українська збірна переграла Польщу 2:0. Миколенко відіграв повний матч, отримав жовту картку та провів свій 53-й поєдинок у футболці національної команди.

Попереду у підопічних Мальдери товариська зустріч проти Данії, яка запланована на 7 червня. Початок – о 19:30 (за київським часом).

Раніше нападник Ліона Роман Яремчук розкрив завдання збірної під керівництвом італійського фахівця, а Олександр Шовковський оцінив майбутній шлях Мальдери на чолі української команди.