Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неймовірна атмосфера: Судаков – про збори під керівництвом Мальдери

Олександр Булава — 8 червня 2026, 21:33
Неймовірна атмосфера: Судаков – про збори під керівництвом Мальдери
Георгій Судаков
Інстаграм/sudakov_11

Півзахисник збірної України Георгій Судаков оцінив збори під керівництвом нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Попри все, ці збори залишили дуже чудові враження. Неймовірна атмосфера в команді, спільна робота та час, проведений разом – саме те, що робить збірну справжньою командою.

PS: Роман Яремчук у цієї збірної є потенціал!", – заявив Судаков.

Вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України провела збір у рідній країні. У першому офіційному матчі під керівництвом Мальдери українці обіграли Польщу.

Далі була поразка від Данії (2:1), але матч достроково був завершений через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість, після чого прийшов до тями на полі, але команди ухвалили рішення не продовжувати гру.

Збірна України з футболу Георгій Судаков Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

Мальдера: Ми все ще приголомшені, зараз було б недоречно говорити про футбол
Є певні проблеми в його клубі: Мальдера – про відсутність Луніна в збірній України
Мальдера анонсував зміни у стартовому складі на спаринг з Данією
Єзерський: Акцент у Мальдери зараз робиться на ментальності
Малиновський розповів, чи здивував його Мальдера на чолі збірної України: Я такого від інших тренерів не чув

Останні новини