Неймовірна атмосфера: Судаков – про збори під керівництвом Мальдери
Півзахисник збірної України Георгій Судаков оцінив збори під керівництвом нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.
Про це він розповів в Інстаграм.
"Попри все, ці збори залишили дуже чудові враження. Неймовірна атмосфера в команді, спільна робота та час, проведений разом – саме те, що робить збірну справжньою командою.
PS: Роман Яремчук у цієї збірної є потенціал!", – заявив Судаков.
Вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України провела збір у рідній країні. У першому офіційному матчі під керівництвом Мальдери українці обіграли Польщу.
Далі була поразка від Данії (2:1), але матч достроково був завершений через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість, після чого прийшов до тями на полі, але команди ухвалили рішення не продовжувати гру.