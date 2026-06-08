Неймовірна атмосфера: Судаков – про збори під керівництвом Мальдери

Півзахисник збірної України Георгій Судаков оцінив збори під керівництвом нового головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Попри все, ці збори залишили дуже чудові враження. Неймовірна атмосфера в команді, спільна робота та час, проведений разом – саме те, що робить збірну справжньою командою.

PS: Роман Яремчук у цієї збірної є потенціал!", – заявив Судаков.