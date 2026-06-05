Малиновський зізнався, що могло б допомогти Україні не програти Швеції у боротьбі за ЧС-2026

Півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський розповів, що домашні трибуни могли б допомогти команді вийти на чемпіонат світу-2026.

На цю тему він висловився у коментарі Ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

Він припустив, якби збірна грала на "Олімпійському" у Києві чи "Арені Львів", то б могла уникнути поразки від шведів.

"Якби плейоф грали на "Олімпійському" чи "Арені Львів", може, Швеції і не програли б", – заявив Руслан.

Нагадаємо, що 26 березня тоді ще підопічні Сергія Реброва поступилися Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плейоф відбору на Мундіаль. Єдиний гол у складі української збірної забив динамівець Матвій Пономаренко. Малиновський пропустив цей матч через перебір жовтих карток.

Додамо, що ЧС-2026 триватиме із 11 червня по 19 липня. Поєдинки прийматимуть одразу три країни – США, Мексика та Канада.

Раніше Малиновський розповів про перші тренування під керівництвом Андреа Мальдери у збірній України.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть товариську гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).