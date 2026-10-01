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Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Україна – Північна Ірландія

Денис Іваненко — 1 жовтня 2026, 07:32
Онлайн-трансляція пресконференції Мальдери перед матчем Україна – Північна Ірландія
Андреа Мальдера
УАФ

У четвер, 1 жовтня, напередодні зустрічі збірної України проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги-націй-2026/27 Андреа Мальдера проведе передматчеву пресконференцію.

Наставник "синьо-жовтих" поділиться очікуваннями від гри та відповість на запитання журналістів. Також фахівець візьме з собою одного із гравців національної команди.

Захід розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що поєдинок Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що наразі обидва колективи мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Володимир Чеснаков. Легенда Ворскли вірить у позитивний результат для "синьо-жовтих".

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