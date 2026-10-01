Мальдера: Ми не можемо розраховувати на Миколенка

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив про те, що лівий захисник Евертона Віталій Миколенко пропустить майбутній матч 3 туру Ліги націй проти Північної Ірландії.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка, він не дуже добре почувається. Ми не хочемо, аби він отримав ще серйозніше пошкодження", – заявив тренер.

Зазначимо, що Миколенко пропустив попередній матч проти Грузії (нічия 0:0) через травму. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.