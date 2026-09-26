У нього українське серце: Забарний розповів, як змінилася атмосфера у збірній з приходом Мальдери

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів, що Андреа Мальдера позитивно вплинув на атмосферу у національній команді.

Його слова передає Tribuna.

Центрбек ПСЖ зазначив, що прихід італійського наставника дав колективу новий подих. Також Ілля наголосив, що Мальдера, який очолив збірну у травні 2026-го, хоч і має італійський паспорт, але серце у фахівця точно синьо-жовте.

"Так, атмосфера дійсно змінилася. Це, знаєте, ніби новий подих почався. І це насправді дуже добре. Як я казав раніше, Мальдера хоч і італієць, але в нього українське серце. Він розуміє всю ситуацію. Він проживає зараз в Україні й знає, як важко подорожувати, як важко людям в Україні. І знаєте, це торкає, я думаю, кожного. У роздягальні всі його уважно слухають і мають до нього велику повагу. Тому я думаю, що це дуже позитивно", – сказав Забарний.

Раніше про зміни у команді після призначення Мальдери оцінив півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина.

У трьох поєдинках під керівництвом італійця Україна здобула дві перемоги – над Польщею (2:0) та Угорщиною (1:0) у стартовому матчі Ліги націй-2026/27. Також зазнала поразки від Данії (1:2).

Додамо, що у найближчих іграх "синьо-жовтих" чекають зустрічі проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також друга дуель проти угорців (5 жовтня о 21:45).