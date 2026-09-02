Тутєров: Збірна України відкрита до молодих гравців

21-річний український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров оцінив свої шанси отримати виклик до національної збірної України.

Слова гравця наводить Взбірна.

"Це залежить від мого результату. Збірна зараз демонструє, що вона відкрита до молодих гравців. І це дуже добре. Це великий шанс, зокрема, для мене", – заявив Тутєров.

На рахунку 21-річного вінгера 5 матчів за молодіжну збірну України U-21, а також 2 голи в 10 матчах за збірну U-19. До національної збірної він поки що не викликався жодного разу.

У липні поточного року Тутєров відзначився голом за Сандерленд у ворота Ліверпуля в товариському матчі. Контракт українця з Санжерлендом діє до кінця червня 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 300 тисяч євро.