Збірна України з футболу 7х7 стала чемпіоном світу, перегравши у фіналі Португалію

Збірна України з футболу 7х7 здобула перемогу над Португалією у фіналі чемпіонату світу-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Перший гол у цій зустрічі забив Денис Бланк. Він скористався передачею з центру поля та вразив ворота суперників.

Утім, португальці не вагалися з відповіддю. Їхній футболіст пройшов правим флангом та гострим ударом прошив нашого голкіпера.

Героєм зустрічі став Дмитро Клочко, який з дальньої дистанції відзначився другим та вирішальним м'ячем для нашої команди.

Чемпіонат світу-2026 з футболу 7x7

Фінал

Україна 7x7 – Португалія 7x7 2:1

Завдяки цьому результату збірна України гарантувала собі участь у наступній світовій першості.

Додамо, що на шляху до фіналу українці оформили розгром (6:2) в 1/2 фіналу над Аргентиною, а до цього мінімально переграли іспанців (1:0) та здобули звитягу над Бразилією (4:3).

Зауважимо, що за підсумками зустрічі Португалія не захистила звання чемпіонки світу, яке здобула минулого року в Римі.

"Синьо-жовті" в цьому році також стали тріумфаторами континентальної першості.