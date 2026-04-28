Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Магвайр – про Каземіро: Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його

Софія Кулай — 28 квітня 2026, 10:30
Магвайр – про Каземіро: Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його
Каземіро
ФК Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про свого одноклубника Каземіро.

Його слова наводить сайт клубу.

33-річний футболіст відзначив атакувальну гру партнера по команді.

"Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його. Його таймінг, стрибок, агресія, техніка – найкраще, що я бачив і з чим працював, і він справді дуже реалізовує свої моменти. Він став величезним підсиленням цього сезону, бо без його голів ми були б і близько не там, де зараз у таблиці", – сказав Магвайр.

Відзначимо, що Каземіро виступає за "червоних дияволів" із літа 2022-го. Відтоді провів у футболці МЮ 158 матчів (26 голів та 14 асистів).

У поточному сезоні-2025/26, який для нього стане останнім у манчестерському клубі, бразилець вже взяв участь у 33-х іграх, у яких забив 9 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.

Разом із Манчестер Юнайтед завоював два трофеї – Кубок англійської ліги (2023) та Кубок Англії (2024).

Англійський колектив вже знайшов заміну Каземіро. МЮ приглядається до опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Натомість бразильцем цікавиться Інтер Маямі.

Каземіро Гаррі Магвайр Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Останні новини