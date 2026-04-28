Магвайр – про Каземіро: Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про свого одноклубника Каземіро.
Його слова наводить сайт клубу.
33-річний футболіст відзначив атакувальну гру партнера по команді.
"Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його. Його таймінг, стрибок, агресія, техніка – найкраще, що я бачив і з чим працював, і він справді дуже реалізовує свої моменти. Він став величезним підсиленням цього сезону, бо без його голів ми були б і близько не там, де зараз у таблиці", – сказав Магвайр.
Відзначимо, що Каземіро виступає за "червоних дияволів" із літа 2022-го. Відтоді провів у футболці МЮ 158 матчів (26 голів та 14 асистів).
У поточному сезоні-2025/26, який для нього стане останнім у манчестерському клубі, бразилець вже взяв участь у 33-х іграх, у яких забив 9 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.
Разом із Манчестер Юнайтед завоював два трофеї – Кубок англійської ліги (2023) та Кубок Англії (2024).
Англійський колектив вже знайшов заміну Каземіро. МЮ приглядається до опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Натомість бразильцем цікавиться Інтер Маямі.