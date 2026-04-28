Магвайр – про Каземіро: Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про свого одноклубника Каземіро.

Його слова наводить сайт клубу.

33-річний футболіст відзначив атакувальну гру партнера по команді.

"Я думав, що добре атакую в штрафному майданчику, поки не зустрів його. Його таймінг, стрибок, агресія, техніка – найкраще, що я бачив і з чим працював, і він справді дуже реалізовує свої моменти. Він став величезним підсиленням цього сезону, бо без його голів ми були б і близько не там, де зараз у таблиці", – сказав Магвайр.