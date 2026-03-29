Усі розділи
Інтер Маямі розпочав переговори із зіркою Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 29 березня 2026, 10:13
Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Каземіро може перейти в Інтер Маямі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб розпочав переговори з представниками гравця та вже надіслали першу пропозицію.

Футболіст відкритий до переходу у клуб МЛС. Угода залежатиме від фінансової пропозиції, оскільки він має пропозиції з Європи та Саудівської Аравії.

Контракт Каземіро з Манчестер Юнайтед діє до кінця червня поточного року. Наприкінці січня англійський клуб оголосив, що хавбек покине команду вільним агентом наприкінці сезону.

Бразилець виступає за "Червоних дияволів" із літа 2022 року. У поточному сезоні на його рахунку 7 голів і 2 асисти в 30 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 8 мільйонів євро.

За свою кар'єру досвідчений бразилець пограв за Реал Кастілью (15 матчів), Порту (41), Сан-Паулу (111), Манчестер Юнайтед (155) та Реал Мадрид (336).

Раніше повідомлялось, що міланський Інтер вже розпочав перемовини з Каземіро. Також інтерес до гравця проявляє Саудівський клуб.

Інтер Маямі

Романо відреагував на чутки щодо можливості Салаха стати одноклубником Мессі
Мессі стане першим чинним спортсменом в історії з іменною трибуною на стадіоні
Клуб Мессі націлився на Салаха
Клуби МЛС націлились на трансфер лідера Манчестер Юнайтед
Мессі перевершив гольове досягнення Пеле

