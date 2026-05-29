Решфорд покине Барселону в разі підписання Бернарду Сілви

Англійський форвард Маркус Решфорд, найімовірніше, покине Барселону в майбутнє літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона близька до підписання на правах вільного агента хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви. Зважаючи ще й на трансфер Ентоні Гордона з Ньюкасла, у чемпіонів Іспанії не залишитися фінансових можливостей на підписання Решфорда.

Нагадаємо, сезон-2025/26 Решфорд провів у Барселоні на правах оренди з опцією викупу за 30 мільйонів євро. Каталонці сподівалися домовитися про зниження суми викупу, а сам форвард був готовий піти на скорочення зарплати, щоби залишитися в Барселоні.

У поточному сезоні на рахунку Решфорда 14 голів і 14 асистів у 49 матчах за Барселону в усіх турнірах.