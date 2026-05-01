Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Аталанти

Олександр Булава — 29 травня 2026, 00:25
Манчестер Юнайтед близький до угоди з Аталантою щодо трансферу півзахисника Едерсона.

Про це повідомляє ESPN.

Юнайтед на підписання першого літнього новачка готові виділити близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів (46 мільйонів доларів).

Клуб визначив зміцнення півзахисту головним пріоритетом на літнє трансферне вікно через відхід Каземіро та ймовірний продаж Мануеля Угарте.

26-річний хавбек ще минулого тижня поставив на паузу переговори з усіма іншими клубами, оскільки футболіст хоче приєднатися до "червоних дияволів".

Едерсон у сезоні-2025/26 зіграв 41 матч, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його в 40 млн євро.

Напередодні Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо нового контракту з найкращим гравцем сезону АПЛ.

