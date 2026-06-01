В АПЛ назвали найкращий трансфер сезону-2025/26

Воротар Манчестер Юнайтед Сен Ламменс був визнаний "трансфером сезону" в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Зазначається, що бельгійський воротар відіграв величезну роль у завоюванні його командою третього місця — найвищого підсумкового результату клубу за останні три сезони.

У активі голкіпера 33 матчі за Юнайтед в усіх турнірах, пропустив 41 гол і 8 разів відіграв на нуль.

Нагорода вручається гравцеві, який зробив найбільший внесок в успіхи свого нового клубу в сезоні-2025/26.

Нагадаємо, у трансферний дедлайн "червоні дияволи" придбали воротаря збірної Бельгії в Антверпена за 21 мільйон євро + бонуси.

Напередодні Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо нового контракту з найкращим гравцем сезону АПЛ.