Манчестер Юнайтед знайшов заміну Каземіро

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені потрапив під приціл Манчестер Юнайтед.

Про це інформує The Telegraph.

Англійський клуб вбачає у гравцю іспанського гранда заміну Каземіро, який, можливо, покине команду по закінченні поточного сезону-2025/26.

Тому "червоні дияволи" можуть спробувати оформити трансфер француза у літнє трансферне вікно 2026.

Чинний контракт Чуамені з Реалом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, що футболіст збірної Франції виступає у Мадриді з літа 2022-го, коли перебрався із французького Монако. Від моменту переходу провів у футболці "Королівського клубу" 190 матчів (7 голів та 8 асистів).

У цьому сезоні-2025/26 опорник відзначився 2 м'ячами та стількома ж гольовими передачами у 44-х іграх в усіх турнірах за Реал.

Раніше повідомлялось, що мадридський гранда має намір продовжити співпрацю з лідером команди Вінісіус Жуніором.