Манчестер Юнайтед знайшов заміну Каземіро
Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені потрапив під приціл Манчестер Юнайтед.
Про це інформує The Telegraph.
Англійський клуб вбачає у гравцю іспанського гранда заміну Каземіро, який, можливо, покине команду по закінченні поточного сезону-2025/26.
Тому "червоні дияволи" можуть спробувати оформити трансфер француза у літнє трансферне вікно 2026.
Чинний контракт Чуамені з Реалом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.
Нагадаємо, що футболіст збірної Франції виступає у Мадриді з літа 2022-го, коли перебрався із французького Монако. Від моменту переходу провів у футболці "Королівського клубу" 190 матчів (7 голів та 8 асистів).
У цьому сезоні-2025/26 опорник відзначився 2 м'ячами та стількома ж гольовими передачами у 44-х іграх в усіх турнірах за Реал.
Раніше повідомлялось, що мадридський гранда має намір продовжити співпрацю з лідером команди Вінісіус Жуніором.