Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд Ярмолюка у заключному матчі 34 туру АПЛ

У понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 34 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Обидва голи "червоні дияволи" забили ще у першому таймі зусиллями Каземіро та Шешко, на що "бджоли" лише за 3 хвилини до завершення основного часу відповіли взяттям воріт від Єнсена.

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у старті та зіграв повний матч.

У підсумку МЮ набрав 61 бал та знову відірвався від Ліверпуля, який йде 4-м, на 3 очки. Брентфорд із 49 очками залишився 9-м.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 27 квітня

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Каземіро, 2:0 – 43 Шешко, 2:1 – 83 Єнсен

Напередодні Тоттенгем здобув першу перемогу в 2026 році, проте залишився в зоні вильоту, водночас Арсенал переграв Ньюкасл.