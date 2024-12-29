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Повна протилежність: Магвайр порівняв тен Гага та Аморіма

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 16:20
Повна протилежність: Магвайр порівняв тен Гага та Аморіма
Гаррі Магвайр
Goal.com

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр порівняв колишнього наставника команд Еріка тен Гага та Рубена Аморіма.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Вони – повна протилежність один одному у всьому. Тому ми знаємо, що перехідний період буде важким.

Ми всі віримо у нашого менеджера та його штаб. Впевнений, що все зміниться на краще", – розповів Магвайр.

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Після 18 турів "манкуніанці" знаходяться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.

Зазначимо, що МЮ вперше за понад 30 років зустрічав Різдво у нижній половині турнірної таблиці.

Раніше Рубен Аморім прокоментував можливе звільнення зі стану "червоних дияволів".

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