Повна протилежність: Магвайр порівняв тен Гага та Аморіма

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр порівняв колишнього наставника команд Еріка тен Гага та Рубена Аморіма.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Вони – повна протилежність один одному у всьому. Тому ми знаємо, що перехідний період буде важким.



Ми всі віримо у нашого менеджера та його штаб. Впевнений, що все зміниться на краще", – розповів Магвайр.