Повна протилежність: Магвайр порівняв тен Гага та Аморіма
Гаррі Магвайр
Goal.com
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр порівняв колишнього наставника команд Еріка тен Гага та Рубена Аморіма.
Слова футболіста наводить ESPN.
"Вони – повна протилежність один одному у всьому. Тому ми знаємо, що перехідний період буде важким.
Ми всі віримо у нашого менеджера та його штаб. Впевнений, що все зміниться на краще", – розповів Магвайр.
Після 18 турів "манкуніанці" знаходяться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
Зазначимо, що МЮ вперше за понад 30 років зустрічав Різдво у нижній половині турнірної таблиці.
Раніше Рубен Аморім прокоментував можливе звільнення зі стану "червоних дияволів".