Магвайр: Коли Рубен Аморім був у клубі, шанси на перемогу були 50 на 50

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр порівняв результати команди, які були під керівництвом Рубена Аморіма, з теперішніми.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Коли Рубен Аморім був тут, шанси на перемогу були 50 на 50… але ми завжди закінчували матчі поразкою. Зараз, здається, все навпаки: ми набагато краще граємо в обох штрафних майданчиках. Ми набагато краще захищаємо свій штрафний майданчик і вдається бути результативними в штрафному майданчику суперника".

Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Манчестер Юнайтед у листопаді 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні. Гаррі Магвайр провів під керівництвом Аморіма 40 матчів, у яких зумів відзначитися 5 голами та 2 асистами. У січні цього року Манчестер Юнайтед ухвав рішення про звільнення португальського наставника.

Наступним тренером "червоних дияволів" став Майкл Каррік. Наразі команда з 61 заліковимбалом посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, напередодні Магвайр підписав новий контракт, який продовжить його перебування у клубі до 30 червня 2027 року. Також в угоді є опція продовження ще на один сезон.