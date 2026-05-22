Тухель: Мене здивувала заява Магвайра

Олег Дідух — 22 травня 2026, 14:02
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель зізнався, що здивований публічною заявою центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра про те, що він "шокований і розчарований" своїм не потраплянням до заявки команди на чемпіонат світу 2026 року.

Слова німецького фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Я здивувався, коли прочитав заяву Магвайра про те, що він шокований. У нас була приватна розмова, і в нього була можливість висловити свої почуття. Моє рішення полягало в тому, що ми залишаємося з тими захисниками, з якими пройшли минулу осінь", – заявив тренер.

Нагадаємо, 22 травня Тухель оголосив заявку збірної Англії на ЧС-2026. Окрім Магвайра, до неї також не потрапили Трент Александер-Арнольд, Філ Фоден, Коул Палмер і Люк Шоу.

