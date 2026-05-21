Магвайр не потрапить у заявку збірної Англії на ЧС-2026

Олександр Булава — 21 травня 2026, 20:21
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не потрапить до складу збірної Англії з 26 гравців, який Томас Тухель оголосить у п'ятницю для участі в цьогорічному чемпіонаті світу.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

33-річний футболіст заявив, що він "шокований і розчарований" цим рішенням.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 22 матчах, записавши до свого активу два голи та дві результативні передачі.

За інформацією ВВС, у фінальну заявку команди не потрапить півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден та одноклубник Магвайра - Люк Шоу.

Англія наразі готується до товариських матчів проти Нової Зеландії та Коста-Рики.

17 червня вони розпочнуть свою кампанію на чемпіонаті світу матчем проти Хорватії, а потім зіграють у груповому етапі проти Гани та Панами.

Зауважимо, що напередодні збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2026.

