Магвайр не потрапить у заявку збірної Англії на ЧС-2026
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не потрапить до складу збірної Англії з 26 гравців, який Томас Тухель оголосить у п'ятницю для участі в цьогорічному чемпіонаті світу.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
33-річний футболіст заявив, що він "шокований і розчарований" цим рішенням.
У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 22 матчах, записавши до свого активу два голи та дві результативні передачі.
За інформацією ВВС, у фінальну заявку команди не потрапить півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден та одноклубник Магвайра - Люк Шоу.
Англія наразі готується до товариських матчів проти Нової Зеландії та Коста-Рики.
17 червня вони розпочнуть свою кампанію на чемпіонаті світу матчем проти Хорватії, а потім зіграють у груповому етапі проти Гани та Панами.
Зауважимо, що напередодні збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2026.