Манчестер Юнайтед вперше за 35 років зустрічає Різдво у нижній половині таблиці АПЛ

Манчестер Юнайтед зазнав чергової невдачі, програвши Борнмуту на своєму стадіоні в матчі 17 туру АПЛ.

Ця поразка стала вже сьомою для підопічних Аморіма з початку чемпіонату.

Таким чином, "манкуніанці" зустрічатимуть Різдво у нижній частині турнірній таблиці. В останнє таке траплялось із "червоними дияволами" у 1989 році.

Той сезон підопічні Фергюсона завершили на 13 місці АПЛ, а чемпіоном став Ліверпуль.

Зазначимо, що після 17 турів МЮ знаходиться саме на 13 сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 очки.

Наступний матч команда Аморіма зіграє із Вулвергемптоном. Зустріч відбудеться 26 грудня. Стартовий свисток заплановано на 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у паралельному матчі Челсі неочікувано втратив очки в матчі з Евертоном.