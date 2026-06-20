Діти не могли повірити своїм очам: зірка Манчестер Юнайтед несподівано стала продавцем стікерів на ЧС-2026

Поки збірна Англії бореться за перемогу на чемпіонаті світу-2026, Гаррі Магвайр знайшов для себе іншу роль на мундіалі. Захисник Манчестер Юнайтед, який не потрапив до заявки англійців на турнір, несподівано з'явився в Нью-Йорку та влаштував сюрприз для футбольних уболівальників.

33-річний футболіст на деякий час змінив амплуа захисника на продавця стікерів Panini — легендарних наліпок, які вже десятиліттями супроводжують кожен чемпіонат світу.

Магвайр розташувався біля спеціального фургона та особисто роздавав пакетики зі стікерами дітям і фанатам, які збирають офіційний альбом ЧС-2026. Проте найбільше враження справили не самі подарунки, а людина, яка їх вручала.

Читайте також : Відео Охорона не впізнала футболіста збірної Іспанії після матчу ЧС-2026 і не пустила його в готель

Юні фанати Манчестер Юнайтед буквально завмирали від несподіванки, коли бачили перед собою колишнього капітана одного з найвідоміших клубів світу. Дехто спочатку навіть не міг повірити, що це справді Магвайр, а після усвідомлення починав радісно кричати та просити спільне фото.

Відео з цієї акції швидко стало популярним у соцмережах. На кадрах видно, як футболіст із посмішкою спілкується з дітьми, роздає стікерпаки та охоче фотографується з усіма бажаючими.

Нагадаємо, у наступному турі ЧС-2026 англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).

У першому турі Англія грала проти Хорватії. Поєдинок закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм матчу став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем зустрічі.