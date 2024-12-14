Коли лазарет став домом: 13 "найкришталевіших" футболістів останніх 15 років

Нещодавно Манчестер Юнайтед оголосив, що Люк Шоу знову зазнав травми. Лівий захисник зовсім нещодавно повернувся на футбольне поле, зігравши по півгодини у трьох матчах. Але навіть акуратні дії тренерського штабу манкуніанців не вберегли футболіста від чергової травми.

Новина про те, що колись один із найкращих лівих фулбеків світу знову вирушив у лазарет, змусила згадати про низку гравців, які, як і Шоу, стали синонімами слова "кришталевий". За точку відліку ми взяли сезон-2010/11.

Люк Шоу

28 травм, пропущено: 1528+ днів, 325+ матчів

Почнемо з винуватця створення цього матеріалу.

Десять років тому Манчестер Юнайтед придбав у Саутгемптона за 37,5 мільйона євро одного з головних молодих талантів не лише Англії, а й світу. І вже у першому ж сезоні у новій команді Люк пропустив через чотири різні травми 31 матч.

Сезон-2015/16 обіцяв бути багатообіцяючим для англійця. Але 15 вересня 2015 року в поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів захисник ПСВ Ектор Морено полетів у підкат, яким завдав Шоу подвійний перелом правої ноги. У підсумку Шоу в кисневій масці забрали на ношах із поля, а Морено не був "нагороджений" хоча б жовтою карткою – арбітр навіть не зафіксував фол.

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Не дивно, що після такої травми, яка могла навіть залишити його без ноги, Люк перший час після повернення вже не так активно ходив в атаку. І хоча з часом він переборов свій страх і частіше допомагав нападу, травми стали його постійним супутником по кар'єрі.

Сезон-2022/23 став проблиском надії: захисник отримав лише одну травму, через яку пропустив три ігри. Але це був лише проблиск, адже за наступні півтора сезони він пропустив 86 ігор.

Філ Джонс

23 травми, пропущено: 1216 днів, 264 матчі

Не йдемо з "Олд Траффорд", а одразу згадуємо колишнього одноклубника Люка Шоу.

Філ Джонс, будучи багатообіцяючим центрбеком, у юному віці почав залучатися до ігор першої команди Блекберна. Це не могло не звернути на себе увагу топових клубів Англії, зокрема й Манчестер Юнайтед.

Як говорили багато футболістів: "Коли тебе кличе сер Алекс Фергюсон, ти не можеш відповісти "ні". Тому влітку 2011 року на той момент 19-річний захисник приєднався до "червоних дияволів".

Перші два роки в новій команді Філ провів непогано: лише одна травма, пропуск 15 матчів. Але починаючи з сезону-2012/13 шквал травм обрушився на нього. Влітку 2023 року, коли він залишив МЮ, Джонс заявив, що він робив усе можливе, щоб залишатися здоровим і набрати форму, яка дозволить йому повернутися на поле. Але футбольні боги чомусь були проти.

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З 2011 по 2023 рік у Манчестері пропрацювало безліч тренерів, і Джонс "пережив" їх усіх, що викликало гнів у фанатів, які не розуміли, чому клуб постійно дає гравцеві новий контракт. Лише Ерік тен Гаг зумів зупинити цей цикл.

Минулого літа у віці 32 років Філ Джонс завершив кар'єру футболіста, що, враховуючи його позицію, сталося зарано.

Томас Вермален

31 травма, пропущено: 1148 днів, 257 матчів

Екс-центрбек збірної Бельгії "виграв" боротьбу за місце у цьому матеріалі у свого співвітчизника та легенди Манчестер Сіті Венсана Компані, який теж відрізнявся не найміцнішим здоров'ям.

Але все-таки Вермален перевершив нинішнього головного тренера Баварії, чого він сам і фанати Арсеналу хотіли б уникнути. Але вийшло так, як вийшло – колись один із найстабільніших і найнадійніших центрбеків поряд із Філом Джонсом виявився уособленням слова "травматик".

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Не зовсім зрозуміло, на що сподівалися у Барселоні, яка придбала його влітку 2014 року, але ситуація із травмами у Каталонії ніяк не змінилася.

За чотири роки в "синьо-гранатовій" футболці Вермален взяв участь у 53 матчах. По 13 ігор за рік – це просто катастрофічний результат. До слова, за 2,5 роки в Японії, де він догравав, Томас провів на чотири матчі більше.

Рис Джеймс

20 травм, пропущено: 698+ днів, 133+ матчі

Капітан Челсі має всі шанси на те, щоб у майбутньому стати найтравматичнішим гравцем нашого списку.

У свої 25 років він уже отримав 20 травм, через які англієць пропустив наразі 133 матчі. А якщо порівняти з тим, що він зіграв у 162 поєдинках, число пропусків стає ще більш значним.

Але ж для Джеймса все так здорово починалося. Після успішної оренди у Вігані Ріс одразу ж став основним у Челсі під керівництвом Френка Лемпарда, а у 2021 році він став переможцем Ліги чемпіонів. У якийсь момент навіть заговорили про інтерес до нього з боку Реала.

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Проте починаючи з сезону-2021/22 у футболіста і почалися серйозні проблеми, які, як здається, вже мають характер хронічних. За наступні три сезони він завжди пропускав 20+ матчів. І в цьому сезоні він з боку спостерігав уже за 15 іграми. Тож цілком варто очікувати, що це буде четверта поспіль кампанія, в якій "сині" не зможуть розраховувати на свого вихованця протягом величезної кількості матчів.

Контракт Джеймса з Челсі діє до літа 2028 року, а тому керівництво "пенсіонерів" матиме достатньо часу, щоб прийняти важливе рішення.

Марко Ройс

69 травм, пропущено: 1340 днів, 227 матчів

Історія кар'єри Марко Ройса ідеально вписується одразу у кілька варіантів роздумів: "А що, якби…".

Протягом більшої частини кар'єри його сватали на "підвищення" то в Баварію, то в Іспанію, то в Англію. Але щоразу "Вуді" залишався відданим "джмелям", з якими він так і не виграв нічого значущого (два Кубки Німеччини і три Суперкубки навряд чи перекриють те, чого він міг досягти в інших клубах).

Хавбек був одним із представників того талановитого покоління, яке принесло Німеччині четвертий титул чемпіона світу 2014 року. Але, на жаль для Марко і його фанатів, він був змушений пропустити мундіаль через розрив зв'язок синдесмозу.

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Загалом кар'єра Ройса у складі Бундестім могла бути успішнішою. Євро-2012 був для нього єдиним континентальним турніром, але там він зіграв лише півтора матчі.

На провальному для Німеччини ЧС-2018 він зробив гол+пас у грі зі Швецією (2:1), але німці примудрилися програти Мексиці (0:1) та Південній Кореї (0:2) і не вийти у плейоф. Прокляття чемпіонів світу знову завдало свого удару.

З усіх гравців цього матеріалу колишній капітан дортмундської Боруссії переніс найбільшу кількість травм. Це говорить про те, що серйозних травм було не так багато, але дрібних ушкоджень було достатньо, щоб накопичилася велика кількість пропущених матчів.

Минулого літа Ройс покинув рідний Дортмунд і перелетів через океан. Тепер Марко виступає за Лос-Анджелес Гелаксі, в історії якого вже були знакові для Європи футболісти. І зовсім недавно він уперше у своїй кар'єрі виграв чемпіонство, що, напевно, скинуло камінь із душі, щонайменше, у його фанатів.

Джек Вілшир

17 травм, пропущено: 1458 днів, 312 матчів

13 вересня 2008 року у віці 16 років і 256 днів Джек Вілшир став наймолодшим дебютантом в історії Арсеналу, вийшовши на поле в грі проти Блекберна на 84 хвилині. Тоді юний хавбек перевершив досягнення свого одноклубника Сеска Фабрегаса. А всього через десять днів він записав на свій рахунок перший гол у футболці рідної команди, забивши Шеффілду в Кубку ліги.

І хоча того сезону Джек більше жодного разу не зіграв у АПЛ, це стало тизером того, чого варто очікувати від молодого гравця під керівництвом Арсена Венгера.

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Після піврічної оренди в Болтон, Вілшир став основним гравцем Арсеналу, починаючи з сезону-2010/11. І якщо та кампанія особисто для футболіста була успішною, то сезон-2011/12 він пропустив цілком. Всьому виною стресовий перелом і операція на коліні.

З того моменту Вілшир і травми стали нерозлучними. Лише сезон-2017/18 дав йому перепочити, але не більше. Регулярні відвідування лікарів і "побачення" з операційними столами зруйнували ще одну потенційно велику кар'єру. Муки Джека закінчилися влітку 2022 року, коли він повісив бутси на цвях. І це в 30 років...

Абу Діабі

16 травм, пропущено: 1595 днів, 396 матчів

Переходимо до справжньої легенди лондонського лазарету.

Абу Діабі був ще одним "пташеням Венгера", який повинен був стати невід'ємною частиною майбутньої чемпіонської команди Арсеналу. І якщо на перших порах все йшло гладко, то починаючи якраз із сезону-2010/11 проблеми зі здоров'ям обрушилися справжнісінькою лавиною.

Француз отримував не те, щоб багато травм. Але їх було достатньо, щоб він пропускав занадто багато часу. Гомілкостоп, стегно, м'язові проблеми – причин було достатньо.

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Але у сезоні-2012/13 стався розрив "хрестів", які, як потім виявилося, поставив хрест не просто на його арсенальній кар'єрі, а на кар'єрі загалом.

"Каноніри" 2015 року вирішили не продовжувати контракт із футболістом і той повернувся на батьківщину, підписавши контракт із Марселем. Але навіть удома травми не відпускали його. Шість матчів за два роки і безславний кінець колись перспективної та багатообіцяючої кар'єри.

Ар'єн Роббен

48 травм, пропущено: 1271 день, 243 матчі

Кілька фінтів на правому фланзі, зміщення в центр і удар у дальній кут. До смішного передбачувані дії, але які чомусь ніхто не міг зупинити.

Саме з цими рухами у всіх асоціюється Ар'єн Роббен, один із творців успіху Баварії в сучасній історії та той, хто частенько пропускав матчі своїх команд.

Так уже збіглося, що регулярні травми наздогнали нідерландця вже в Мюнхені і знову з сезону-2010/11. Крім типових проблем із гомілкостопом і стегном у Роббена додалися болі в спині, які час від часу давали про себе знати.

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Дивно, але з такою кількістю травм і кількістю пропущених матчів Ар'єн все одно примудрився стати одним із найбільш знакових гравців в історії клубу. Його дует із Франком Рібері (який теж "любив" побувати в лазареті) наводив жах на крайніх захисників команд суперників, і не просто так.

За свою багаторічну кар'єру Роббен виграв на клубному рівні все, про що він міг тільки мріяти. Тепер головне, щоб травми не заважали йому жити звичайним життям.

Стеван Йоветич

36 травм, пропущено: 1535 днів, 452 матчі

Один із небагатьох прикладів, коли в списку є гравець, який продовжує свою кар'єру. Від того дивно, що травми не замучили футболіста до кінця.

Але що ще більше дивує, то це кількість пропущених матчів Стеван Йоветич у свої 35 років примудрився пропустити практично стільки ж ігор своїх команд, скільки Ройс та Роббен разом узяті.

Цей нападник встиг пограти у всіх топових чемпіонатах. На старті кар'єри він дуже здорово проявив себе у Фіорентині. Там же він і був востаннє повністю здоровим. Не дивно, що саме в складі "фіалок" чорногорець провів найбільшу кількість матчів, забив найбільшу кількість голів і віддав найбільшу кількість асистів за кар'єру.

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Але саме в Італії, в серпні 2010 року він отримав розрив хрестоподібної зв'язки. Це була відправна точка в його лікарняній карті.

Незважаючи на таку травму, Манчестер Сіті не побоявся викласти за нього 26 мільйонів євро через три роки. Але трансфер взагалі себе не виправдав. Як і не виправдав Йоветич очікувань ні в Інтері, ні в Севільї, ні в Монако.

Джузеппе Россі

9 травм, пропущено: 1199 днів, 178 матчів

Як і всім тим, хто опинився в цьому списку і не зумів на повну розкрити свій потенціал, Джузеппе Россі пророкували перспективне майбутнє.

Італієць, який народився в США, у юному віці опинився в академії Манчестер Юнайтед, де він подавав надії, сподіваючись у майбутньому стати основним форвардом команди сера Алекса Фергюсона.

Але свого повноцінного шансу Россі так і не дочекався. Чотири голи та один асист у 14 матчах не переконали МЮ у тому, що варто відмовитися від 10 мільйонів, які запропонував за футболіста Вільярреал у 2007 році.

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За всю свою кар'єру Джузеппе отримав лише 11 травм. Але перші дві трапилися в нецікавий для нас період, та й вони не були настільки серйозними, як розрив "хрестів" у жовтні 2011 року. Ця травма забрала в італійця 557 днів.

Він відновився, повернувся на поле, але лише для того, щоб проблема з "хрестами" наздоганяла його знову і знову. А у квітні 2017 року стався другий розрив, після якого шанси на хоч трохи успішну кар'єру остаточно зникли.

Енді Керролл

22 травми, пропущено: 1701 день, 247 матчів

Фанатам Ліверпуля приготуватися, адже далі можуть початися не найприємніші флешбеки. Хоча варто визнати, що кар'єра Енді Керролла була всіяна травмами вже після ліверпульського етапу.

Мало хто ще розумів, але перша ж травма влітку 2008 року, "задасть тон" усій кар'єрі гравця. Тоді стався розрив внутрішньосуглобової зв'язки гомілкостопа – до кінця жовтня того року Керрол на поле не виходив.

На Енфілді форвард був ще відносно здоровим, він просто мав великі проблеми з реалізацією, яка ніяк не виправдовувала 41 мільйон євро, які були заплачені за нього на прапорці зимового трансферного вікна 2011 року.

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Травматичність Керролла наздогнала його в Лондоні, де він виступав за Вест Гем. Тоді здавалося, що англієць зможе повернути собі гольове чуття у складі "молотобійців", але натомість він із разу в раз поповнював список травмованих гравців команди.

Травми посипалися одна за одною і ні про які перспективи повернутися на рівень результативності часів Ньюкасла не могло бути й мови. Зараз Енді Керролл грає за Бордо в четвертому дивізіоні Франції і, чесно кажучи, там він непогано себе проявляє: 7 голів і 2 асисти в 12 матчах. Але це явно не той рівень, на якому він хотів би виступати.

Неймар

40 травм, пропущено: 1301+ днів, 237+ матчів

Мабуть, найгучніше і найзірковіше ім'я цього списку.

Неймар претендував на те, щоб стати новим Пеле, а в підсумку провалився в операції з виходу з тіні Ліонеля Мессі. Замість статусу найкращого гравця світу став гравцем Саудівської професійної ліги в 31 рік.

З одного боку, здається, що бразилець розкрив свій потенціал. І це насправді так. Проблема полягає в тому, що він не реалізував його по максимуму своїх можливостей.

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Звичайно, не найприємніший для футболіста характер і прагнення довести, що він може стати найкращим у світі, граючи у Франції, помітно позначилися на його кар'єрі. Але у нас тут трохи інша категорія – і до неї наш герой теж примудрився долучитися.

Понад 1300 пропущених днів, понад 200 пропущених матчів – усе це стало закономірним підсумком 40 травм, які Неймар отримав. Особливо постраждали його гомілкостопи, удари по яких він не раз і не два отримував під час матчів.

Але порвані "хрести" рік тому найпомітніше скоротили кар'єру вінгера, який, цілком можливо, наступного літа вирушить догравати на батьківщину.

БОНУС: Серхіо Асенхо

За всю кар'єру: 9 травм, пропущено: 1070 днів, 163 матчі

Вихованець Вальядоліда ще в 19-річному віці пошкодив меніск. Тоді здавалося, що нічого серйозного не сталося. Через рік його придбав Атлетико, в якому йому довірили роль першого номера.

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Але наприкінці свого дебютного сезону в Мадриді він порвав "хрести". Хто б міг подумати, що це будуть перші з ЧОТИРЬОХ порваних "хрестів" за всю кар'єру. Справжня катастрофа, враховуючи те, що він воротар.

Потрібно віддати належне іспанцеві, який навіть після четвертого випадку повернувся до гри та ще деякий час грав у Ла Лізі.