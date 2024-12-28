Мені це подобається: Аморім прокоментував можливе звільнення з МЮ
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про своє можливе звільнення на тлі жахливих результатів команди.
Слова португальця наводить Talksport.
"Тренер цієї команди ніколи не може почувати себе комфортно. Я знаю цей бізнес. Якщо ти не перемагаєш, то кожен менеджер буде у небезпеці. Мені це подобається, це моя робота.
Ви можете стверджувати, що я у клубі вже місяць, а ми не почали перемагати. Добре, я це приймаю.
Нема сенсу щось казати про можливе звільнення. Я зосереджений на роботі, це футбол.
Нам треба вижити, а вже потім підсилювати команду", – заявив Аморім.
Після 18 турів "манкуніанці" знаходяться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
Зазначимо, що Манчестер Юнайтед на чолі з Аморімом зіграв вже сім матчів, зазнавши чотири поразки за двох перемог. Різниця м'ячів складає 9:12.
Останні дві поразки принесли МЮ дуже ганебний рекорд, який тримався понад 30 років.
Раніше проблеми "червоних дияволів" прокоментував легендарний Кріштіану Роналду.