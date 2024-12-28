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Мені це подобається: Аморім прокоментував можливе звільнення з МЮ

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 20:40
Мені це подобається: Аморім прокоментував можливе звільнення з МЮ
Рубен Аморім
Talksport

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про своє можливе звільнення на тлі жахливих результатів команди.

Слова португальця наводить Talksport.

"Тренер цієї команди ніколи не може почувати себе комфортно. Я знаю цей бізнес. Якщо ти не перемагаєш, то кожен менеджер буде у небезпеці. Мені це подобається, це моя робота.

Ви можете стверджувати, що я у клубі вже місяць, а ми не почали перемагати. Добре, я це приймаю.

Нема сенсу щось казати про можливе звільнення. Я зосереджений на роботі, це футбол.

Нам треба вижити, а вже потім підсилювати команду", – заявив Аморім.

Після 18 турів "манкуніанці" знаходяться на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед на чолі з Аморімом зіграв вже сім матчів, зазнавши чотири поразки за двох перемог. Різниця м'ячів складає 9:12.

Останні дві поразки принесли МЮ дуже ганебний рекорд, який тримався понад 30 років.

Раніше проблеми "червоних дияволів" прокоментував легендарний Кріштіану Роналду.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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