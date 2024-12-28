Мені це подобається: Аморім прокоментував можливе звільнення з МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про своє можливе звільнення на тлі жахливих результатів команди.

Слова португальця наводить Talksport.

"Тренер цієї команди ніколи не може почувати себе комфортно. Я знаю цей бізнес. Якщо ти не перемагаєш, то кожен менеджер буде у небезпеці. Мені це подобається, це моя робота.

Ви можете стверджувати, що я у клубі вже місяць, а ми не почали перемагати. Добре, я це приймаю.

Нема сенсу щось казати про можливе звільнення. Я зосереджений на роботі, це футбол.

Нам треба вижити, а вже потім підсилювати команду", – заявив Аморім.