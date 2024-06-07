Магвайр: Засмучений, що не потрапив до заявки збірної Англії на Євро
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не став приховувати свого розчарування через те, що не потрапив до заявки збірної Англії на Євро-2024.
Гравець опублікував пост у соцмережі X.
"Я засмучений тим, що мене не включили до заявки збірної Англії на Євро-2024 цього літа.
Попри всі мої зусилля, мені не вдалося подолати травму. Можливо, я перестарався, намагаючись потрапити до збірної. Я зовсім спустошений.
Для мене представляти Англію – найвища честь. Це означає для мене все. Якщо я не зможу допомогти команді як гравець, я підтримаю її як уболівальник — разом із рештою країни. Ідіть і виграйте, хлопці.
Далі я повернуся під нагляд лікарів Манчестер Юнайтед, щоби підготуватися до наступного сезону", — написав Магвайр.
Напередодні збірна "трьох левів" назвала остаточний склад на Євро-2024. Окрім Магвайра, до заявки не потрапили такі гравці, як Джеймс Меддісон та Джек Гріліш.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів. Збірна Англії потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією.