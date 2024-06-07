Магвайр: Засмучений, що не потрапив до заявки збірної Англії на Євро

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не став приховувати свого розчарування через те, що не потрапив до заявки збірної Англії на Євро-2024.

Гравець опублікував пост у соцмережі X.

"Я засмучений тим, що мене не включили до заявки збірної Англії на Євро-2024 цього літа.

Попри всі мої зусилля, мені не вдалося подолати травму. Можливо, я перестарався, намагаючись потрапити до збірної. Я зовсім спустошений.

Для мене представляти Англію – найвища честь. Це означає для мене все. Якщо я не зможу допомогти команді як гравець, я підтримаю її як уболівальник — разом із рештою країни. Ідіть і виграйте, хлопці.

Далі я повернуся під нагляд лікарів Манчестер Юнайтед, щоби підготуватися до наступного сезону", — написав Магвайр.