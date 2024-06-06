Збірна Англії назвала остаточний склад на Євро-2024

Збірна Англії з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які поїдуть на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зі списку були виключені півзахисники Тоттенгема Джеймс Меддісон та Ліверпуля Кертіс Джонс, оборонець Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр, який продовжує відновлення від травми литкового м'яза та вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш.

Склад збірної Англії на Євро-2024

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл ), Кайл Волкер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Галлахер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелас).

Нападники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Джаррод Боуен (Вест Гем Юнайтед), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айван Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів. Збірна Англії потрапила до групи C, де зіграє зі Словенією, Данією та Сербією.