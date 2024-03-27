Джерело - Чемпіон.
Після вирішальних матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024 визначились останні 3 учасники фінальної частини турніру. Ними стали збірні України, Грузії та Польщі.
Грузія в серії післяматчевих пенальті здолала Грецію і вперше в історії зіграє на великому форумі національних команд, Польща також у серії післяматчевих 11-метрових перемогла Вельс, а Україна вирвала вольову звитягу над Ісландією.
Жеребкування групового етапу чемпіонату Європи відбулося ще 2 грудня 2023 року в Гамбурзі. 24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні), тож заздалегідь було відомо, в які саме квартети потраплять переможці Шляхів А, В, С стикових матчів відбору.
Склад усіх груп
Група A
- Німеччина
- Шотландія
- Угорщина
- Швейцарія
Група B
- Іспанія
- Хорватія
- Італія
- Албанія
Група C
- Словенія
- Данія
- Сербія
- Англія
Група D
- Польща
- Нідерланди
- Австрія
- Франція
Група E
- Бельгія
- Словаччина
- Румунія
- Україна
Група F
- Туреччина
- Грузія
- Португалія
- Чехія
Формат
До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.
Місце проведення
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.