Потрібно сформувати новий колектив: Любенович – про цілі Ворскли на наступний сезон

Новий головний тренер полтавської Ворскли Желько Любенович заявив, що наразі перед ним не поставлено конкретне завдання на наступний сезон Першої ліги.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українському футболу".

"Чи перед вже поставлено чітке завдання на наступний сезон? Ні. Найперше – мені потрібно побудувати, зібрати команду, бо поки до кінця не ясно, хто з колективу ще піде, хто залишиться. Найперше моє завдання на чолі Ворскли – сформувати новий колектив. І вже потім ми будемо відштовхуватись, якою ж має бути ціль, завдання, на новий сезон.

Вже провів кілька тренувань, познайомився з гравцями", – розповів Любенович.