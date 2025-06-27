Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Потрібно сформувати новий колектив: Любенович – про цілі Ворскли на наступний сезон

Олександр Булава — 27 червня 2025, 21:25
Потрібно сформувати новий колектив: Любенович – про цілі Ворскли на наступний сезон
Желько Любенович
Ворскла

Новий головний тренер полтавської Ворскли Желько Любенович заявив, що наразі перед ним не поставлено конкретне завдання на наступний сезон Першої ліги.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українському футболу".

"Чи перед вже поставлено чітке завдання на наступний сезон? Ні. Найперше – мені потрібно побудувати, зібрати команду, бо поки до кінця не ясно, хто з колективу ще піде, хто залишиться. Найперше моє завдання на чолі Ворскли – сформувати новий колектив. І вже потім ми будемо відштовхуватись, якою ж має бути ціль, завдання, на новий сезон.

Вже провів кілька тренувань, познайомився з гравцями", – розповів Любенович.

Також тренер розповів, що клуб розпочав пошук нових футболістів на кожну ланку.

Раніше ЗМІ повідомляли, полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Чемпіонат України, Перша ліга Ворскла Полтава Желько Любенович

Желько Любенович

Він має грати на рівні УПЛ: Любенович – про можливий трансфер у Ворсклу вінгера Зорі
Сподіваюсь, домовимося з ними: Любенович – про трансферні плани Ворскли
Любенович: Робитиму все, щоб повернути Ворсклу в УПЛ
Ворскла призначила нового головного тренера
Потенційний новий головний тренер Ворскли прибув в Україну для підписання контракту з клубом

Останні новини