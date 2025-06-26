Сподіваюсь, домовимося з ними: Любенович – про трансферні плани Ворскли

Ворскла розпочала пошук нових футболістів на кожну ланку.

Про це в інтерв'ю Українському футболу повідомив новий головний тренер полтавського клубу Желько Любенович.

"І скажу навіть більше – у нас є на перегляді кілька гравців, які особисто мені дуже цікаві. Сподіваюсь, домовимося з ними та підпишемо контракти вже найближчим часом", – сказав сербський фахівець.

Любенович також розповів про майбутнє лідера команди Ібрахіма Кане, яким нібито цікавилося київське Динамо.

"Не знаю, кому Кане цікавий, але поки він з нами", – резюмував Любенович.

У сезоні 2024/25 Кане провів 31 матч за полтавську команду у всіх турнірах, у яких забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.