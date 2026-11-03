Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

КДК УАФ покарав агента Лемішка, який погрожував Любеновичу

Микола Дендак — 3 листопада 2026, 10:00
КДК УАФ покарав агента Лемішка, який погрожував Любеновичу
ФК Минай

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав агента Костянтина Лемішка за погрози на той момент головному тренеру полтавської Ворскли Желько Любеновичу.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Комітет етики та чесної гри УАФ провів розслідування та передав справу до КДК, який у підсумку дискваліфікував Лемішка терміном на 12 місяців, з яких пів року – умовно із випробувальним строком 2 роки.

Також попередження отримав інший агент наставника Ярослав Зварич та сам клуб Ворскла.

Читайте також :
Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про "погрози", через які Любенович пішов з Ворскли

Желько Любенович очолив Ворсклу 24 червня, однак залишив посаду через 17 днів. Згодом наставник повідомив, що причиною стали погрози з боку агентів, нав'язуючи йому, кого підписувати, а кого

Через погрози сербський фахівець змушений був виїхати з України.

Нагадаємо, раніше ПФЛ України через борги не надала Ворсклі атестат на участь у професійних змаганнях сезону-2026/27. Водночас у Ворсклі сподіваються, що зможуть повернутися до професійного футболу в сезоні-2027/28.

Желько Любенович ексклюзив КДК УАФ

Желько Любенович

Легендарний ексгравець Зорі розповів, чи готовий розглянути пропозицію з УПЛ
Це викликало у нас підозри: Зварич розповів про "погрози", через які Любенович пішов з Ворскли
Любенович: Хотілося показати, що я покинув Україну не через нестачу футболістів у Ворсклі
Я вимушений був залишити Україну: Любенович – про погрози з боку агентів
Йому погрожували: журналіст назвав ще низку причин, через яку Любенович залишив Ворсклу

Останні новини