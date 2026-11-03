КДК УАФ покарав агента Лемішка, який погрожував Любеновичу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав агента Костянтина Лемішка за погрози на той момент головному тренеру полтавської Ворскли Желько Любеновичу.

Про це Чемпіону стало відомо з власних джерел.

Комітет етики та чесної гри УАФ провів розслідування та передав справу до КДК, який у підсумку дискваліфікував Лемішка терміном на 12 місяців, з яких пів року – умовно із випробувальним строком 2 роки.

Також попередження отримав інший агент наставника Ярослав Зварич та сам клуб Ворскла.

Желько Любенович очолив Ворсклу 24 червня, однак залишив посаду через 17 днів. Згодом наставник повідомив, що причиною стали погрози з боку агентів, нав'язуючи йому, кого підписувати, а кого

Через погрози сербський фахівець змушений був виїхати з України.

Нагадаємо, раніше ПФЛ України через борги не надала Ворсклі атестат на участь у професійних змаганнях сезону-2026/27. Водночас у Ворсклі сподіваються, що зможуть повернутися до професійного футболу в сезоні-2027/28.