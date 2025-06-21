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Ворскла планує посилити склад колишніми лідерами Миная – ЗМІ

Олексій Мурзак — 21 червня 2025, 19:50
Ворскла планує посилити склад колишніми лідерами Миная – ЗМІ
ФК Ворскла

Ворскла може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

Про це повідомляє Sport Arena.

Переходи можуть відбутися вже після того, як на посаду головного тренера полтавців буде призначено Желько Любеновича. Вакула і Кораблін добре знайомі сербському фахівцю по спільній співпраці в Минаї.

Також Ворскла націлена розвантажити склад від гравців, які не проходили в обойму команди в УПЛ (насамперед, легіонерів).

Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Нагадаємо, що, незважаючи на проблеми з фінансуванням, полтавський клуб точно не припинить своє існування. Але при цьому команда може піти на радикальний крок.

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