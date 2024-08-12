Лупашко: Очікування не повинні вводити в оману

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що очікування про гру команди після розгромної перемоги над Кривбасом не повинні вводити нікого в оману.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я розумію, що після такої перемоги очікування вболівальників будуть досить високі. Але для такого результату нам ще дуже далеко, якщо ми прагнемо грати у домінуючий футбол. Очікування повинні бути, але вони не повинні вводити всіх в оману. Ні вболівальників, ні нас, тренерів, ні футболістів. Ми не повинні думати, що ми зараз найсильніший клуб в Україні, найсильніші тренери та гравці. Це дуже відповідальна робота, ми повинні бути стриманими", — відповів наставник.

Зазначимо, що "леви" розгромно перемогли гостей у матчі другого туру Української Прем’єр-ліги з рахунком 3:0, тренер криворіжців Юрій Вернидуб відмовився потиснути Лупашку руку.

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжні мінімально перемогли Чорноморець.