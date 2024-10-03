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Лунін: Я продовжу боротися за місце в основі Реала

Андрій Яросименко — 3 жовтня, 07:50
Лунін: Я продовжу боротися за місце в основі Реала
Андрій Лунін
Getty images

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін заявив, що він буде боротися за місце в основному складі команди, ставлячись із повагою до Тібо Куртуа.

Його слова передає Marca.

"Продовження контракту – це жест довіри клубу до мене. З першого дня я казав, що це клуб моєї мрії. Очевидно, що ніхто нічого тобі просто так не дасть, і всі бачили, на що я здатний. Я можу бути тут номером один і продовжуватиму боротися за свою позицію з усіх сил, із повагою до Куртуа", – сказав Лунін.

Нагадаємо, напередодні воротар вперше у сезоні-2024/25 вийшов у стартовому складі "вершкових". Це сталося у матчі Ліги чемпіонів проти Лілля. Мадридський колектив поступився з рахунком 0:1, а єдиний гол був забитий з пенальті.

Аналітичний портал SofaScore високо оцінив гру українця у цьому поєдинку, він став одним з найкращих гравців "королівського клубу".

Андрій Лунін Лілль Реал Мадрид Тібо Куртуа Ліга чемпіонів-2024/25

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