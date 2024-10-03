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Реал з Луніним поступився Ліллю у 2 турі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 3 жовтня, 00:00
Реал з Луніним поступився Ліллю у 2 турі Ліги чемпіонів
Getty Images

Мадридський Реал на виїзді поступився французькому Ліллю у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий наприкінці першої половини гри з одинадцятиметрового. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін, який вперше у сезоні вийшов у стартовому складі, не зміг врятувати команду після удару Джоната Девіда (1:0).

Зазначимо, що за рахунку 0:0 українець відзначився феноменальним сейвом – спочатку він відбив удар головою від Девіда та справився із добиванням канадця з одного метра.

Ліга чемпіонів-2024/25
2 тур. 2 жовтня

Лілль – Реал Мадрид 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+3 Девід (пен)

Раніше Шахтар розгромно поступився Аталанті у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів (0:3).

Андрій Лунін Лілль Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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