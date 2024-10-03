Лунін – один із найкращих у складі Реала за гру проти Лілля
Андрій Лунін
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Український воротар Реала Андрій Лунін став одним із найкращих гравців свого клубу у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Лілля (0:1).
Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.
Лунін отримав оцінку 7,3. Стільки ж має і фланговий захисник Данієль Карвахаль.
Голкіпер зробив 2 сейви, 28 разів доторкнувся до м'яча та віддав 16 точних передач із 18.
Нагадаємо, Реал наразі посідає лише 17 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів-2024/25.