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Лунін – один із найкращих у складі Реала за гру проти Лілля

Руслан Травкін — 3 жовтня, 00:52
Лунін – один із найкращих у складі Реала за гру проти Лілля
Андрій Лунін
Getty images

Український воротар Реала Андрій Лунін став одним із найкращих гравців свого клубу у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Лілля (0:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Лунін отримав оцінку 7,3. Стільки ж має і фланговий захисник Данієль Карвахаль.

Голкіпер зробив 2 сейви, 28 разів доторкнувся до м'яча та віддав 16 точних передач із 18.

Нагадаємо, Реал наразі посідає лише 17 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів-2024/25.

Андрій Лунін Лілль Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25 SofaScore

Андрій Лунін

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