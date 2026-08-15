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Два українські воротарі потрапили в заявку Реала на матч проти Шальке

Олег Дідух — 15 серпня 2026, 17:06
Два українські воротарі потрапили в заявку Реала на матч проти Шальке
Андрій Лунін
ФК Реал Мадрид

Одразу два українських голкіпера – Андрій Лунін та Ілля Волошин – увійшли у заявку мадридського Реала на товариський матч проти німецького Шальке.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу, яка опублікувала заявку команди на матч.

Загалом у заявку Реала на матч проти Шальке увійшли три воротарі. Окрім Луніна та Волошина, це основний голкіпер команди, бельгієць Тібо Куртуа.

Матч між Реалом і Шальке відбудеться в неділю, 16 серпня. Початок поєдинку – о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що цього літа Лунін може покинути Реал. Він може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі. 19-річний Волошин поки що не провів жодного матчу за дорослу команду Реала.

Андрій Лунін Реал Мадрид Ілля Волошин

Реал Мадрид

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