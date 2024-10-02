Лунін вийде у старті Реала на матч Ліги чемпіонів проти Лілля

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч 2 туру Ліги чемпіонів проти французького Лілля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Лунін замінить Тібо Куртуа. Бельгієць вибув з гри до завершення міжнародної паузи через травму, яку він отримав у дербі з Атлетико.

Зазначимо, що Анчелотті висловив довіру Луніну напередодні гри проти французького клубу. 25-річний воротар збірної України цього сезону ще не виходив на поле за "вершкових".