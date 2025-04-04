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Лунін попри травму потрапив у заявку Реала на матч з Валенсією

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 21:03
Лунін попри травму потрапив у заявку Реала на матч з Валенсією
Андрій Лунін
Реал

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив у заявку команди на матч 30 туру Ла Ліги з Валенсією.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше була інформація, що українець пропустить щонайменше чотири тижні через пошкодження отримане у матчі з Реал Сосьєдадом.

Проте сьогодні він провів тренування у загальній групі команди, без жодного дискомфорту.

Зазначимо, що у заявку "вершкових" не потрапив Тібо Куртуа, який продовжує відновлюватися після пошкодження.

Гра з Валенсією відбудеться у суботу, 5 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

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