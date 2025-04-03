Лунін може не зіграти за Реал у матчі проти Валенсії: відома причина

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін ризикує пропустити матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії. Він отримав травму.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, воротар відчув дискомфорт у нозі після гри проти Реала Сосьєдад у півфіналу Кубку Іспанії. Зараз українець намагається відновитися. Є ймовірність, що на воротах у матчі чемпіонату буде стояти 19-річний Фран Гонсалес.

Остаточне рішення буде прийняте вже завтра, 4 квітня. Саме тоді Лунін пройде тестування. Сама гра відбудеться 5 квітня, стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.