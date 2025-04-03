Лунін може не зіграти за Реал у матчі проти Валенсії: відома причина
Андрій Лунін
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Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін ризикує пропустити матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії. Він отримав травму.
Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, воротар відчув дискомфорт у нозі після гри проти Реала Сосьєдад у півфіналу Кубку Іспанії. Зараз українець намагається відновитися. Є ймовірність, що на воротах у матчі чемпіонату буде стояти 19-річний Фран Гонсалес.
Остаточне рішення буде прийняте вже завтра, 4 квітня. Саме тоді Лунін пройде тестування. Сама гра відбудеться 5 квітня, стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.
Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.