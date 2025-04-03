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Лунін може не зіграти за Реал у матчі проти Валенсії: відома причина

Микола Дендак — 3 квітня 2025, 16:30
Лунін може не зіграти за Реал у матчі проти Валенсії: відома причина
Андрій Лунін
Getty images

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін ризикує пропустити матч 30 туру Ла Ліги проти Валенсії. Він отримав травму.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, воротар відчув дискомфорт у нозі після гри проти Реала Сосьєдад у півфіналу Кубку Іспанії. Зараз українець намагається відновитися. Є ймовірність, що на воротах у матчі чемпіонату буде стояти 19-річний Фран Гонсалес.

Остаточне рішення буде прийняте вже завтра, 4 квітня. Саме тоді Лунін пройде тестування. Сама гра відбудеться 5 квітня, стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом. 

Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.

Андрій Лунін Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

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